Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Eine Spende für die Theaterarbeit, Vollsperrung bis Montag und Vortrag über Perthes in Krisenzeiten.

500 Euro für Theaterarbeit gespendet

Die Stiftung Westthüringen spendet 500 Euro an den „art der stadt e.V.“ in Gotha. Die Freude ist groß bei Daniela Rockstuhl, künstlerische und geschäftsführende Leiterin vom „art der stadt e.V.“ in Gotha. Die Stiftung Westthüringen übergibt eine Spende von 500 Euro an den soziokulturellen Verein für das langjährige Engagement der Vereinsmitglieder und zur Förderung auf kulturellem Gebiet.

Mario Werneburg vom Kuratorium der Stiftung und Vorstandsmitglied Lutz Wagner überbrachten die freudige Nachricht. Die Arbeit des Vereins wird bereits im dritten Jahr durch die Stiftung Westthüringen gewürdigt.

Der „art der stadt e.V.“ ist als soziokultureller Theaterverein seit fast dreißig Jahren ein wichtiger Mitspieler für kulturelles Engagement in Gotha. Neben Theateraufführungen gibt es dort Werkstätten und Aktivitäten für Menschen jeden Alters in den Bereichen bildende Kunst, darstellende Kunst und Musik.

Viele Projekte finden in Zusammenarbeit mit Schulen oder anderen Einrichtungen in und um Gotha statt. Die Stiftung Westthüringen, gegründet als eine Mitgliederinitiative der VR Bank Westthüringen, hat sich zum Ziel gesetzt, zukunftsorientierte Projekte in der Region zu fördern und finanziell zu unterstützen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung von Vorhaben in den Bereichen Kultur, Bildung und sozialem Engagement. Im Vorstand und Kuratorium der Stiftung agieren ehrenamtlich Personen, die sich dem Stiftungsgedanken verpflichtet fühlen.

Beseitigung einer Störung der Stromversorgung

Die Schlossergasse in Gotha ist aufgrund von notwendigen Bauarbeiten zur Beseitigung einer Störung an der Versorgungsleitung für Strom bis voraussichtlich Montag, den 4. Dezember, auf Höhe Hausnummer 6 für den fließenden Verkehr voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Blick auf den Perthes Verlag in Krisenzeiten

Am Donnerstag, den 7. Dezember, um 18 Uhr, findet im Historischen Rathaus der nächste Vortragsabend zur Gothaer Stadtgeschichte statt. Dr. Philipp Meyer vom Leibniz-Institut für Länderkunde aus Leipzig geht der Frage nach, wie der Verlag Justus Perthes zeitgenössische Krisen, die nicht selten durch komplexe und mannigfaltige Ursachen ausgelöst wurden, in Karten verarbeitet hat.

Zugleich wird näher ausgeführt, dass der Perthes Verlag, der stets den Anspruch hatte, die Menschen mit seinen Kartenwerken über die Welt zu informieren, durchaus selbst von Krisen betroffen war. Persönliche Schicksalsschläge, Kriege und Inflation, Arbeitskämpfe und staatliche Eingriffe bedrohten nicht nur den Geschäftserfolg, sondern häufig genug Substanz und Fortbestehen.

So war der Verlag oftmals selbst ein Spiegel der Zeiten und ihrer jeweiligen Verwerfungen. Der Vortrag wird einige ausgewählte Krisenmomente der Verlagsgeschichte beleuchten und zeigen, wie diese angegangen wurden und dass Krisen mitunter auch Chancen bieten können. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten.