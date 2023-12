Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

In der Waltershäuser Stadtkirche erklingt Silvester ein Konzert zum Jahresausklang. Eine Kollekte zugunsten der Sanierung des Kirchendaches wird am Ausgang erbeten.

Gotha Philharmonie Gotha-Eisenach gibt Neujahrskonzert. Schulung für Waldbesitzer in Gotha. Böllerverbot um Schloss Friedenstein. Heiteres und Besinnliches in der Stadtkirche Waltershausen. Bürgersprechstunde mit Gothas Landrat.

Philharmonie spielt am Neujahrstag

Mit Musik und der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach geht es im Kulturhaus am Neujahrstag ins neue Jahr. Das Neujahrskonzert-Programm am Montag, 1. Januar, verspricht fröhliche, heitere und beschwingte Klänge, um auf das neue Jahr 2024 einzustimmen. Die musikalische Leitung und Moderation übernimmt Markus Huber. Zu Gast sind die Sopranistin Elisandra Melián und der Bariton Hans Gröning. Das Konzert beginnt 11 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Gotha-Information; Telefonnummer: 03621/510450.

Heiteres und Besinnliches in der Stadtkirche Waltershausen

Am Sonntag, 31. Dezember, wird in der Stadtkirche Waltershausen ein Konzert zum Jahreswechsel unter dem Motto „Heiteres und Besinnliches“ geboten. Es musizieren Laura Sattler (Blockflöte), Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke (Orgel) und Steffen Naumann, Solotrompeter der Jenaer Philharmonie. Neben „klassischen“ Werken von Georg Friedrich Händel (unter anderem aus der Feuerwerksmusik) und Edvard Grieg (aus Peer Gynt) erklingen auch Melodien aus beliebten Filmen sowie internationale Folklore. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte zugunsten der Sanierung des Kirchendaches wird am Ausgang erbeten.

Verbot von Pyrotechnik am Schloss Friedenstein

Um Schloss Friedenstein sind Silvester und am Neujahrstag Böllerei und Feuerwerk untersagt. Mit der Allgemeinverfügung vom 14. November 2023 wurde vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz angeordnet, dass im Bereich um das Schloss Friedenstein in Gotha das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F 2 am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024 verboten ist. Darauf weist die Stadtverwaltung Gotha hin.

Das Gebiet um das Schloss Friedenstein und den Park wird in der Allgemeinverfügung wie folgt eingegrenzt: 1. im Norden/ Nordosten: entlang der Friedrich-Jacobs-Straße, dem Siebleber Wall und dem Philosophenweg bis zur Einmündung in die Friedrichstraße; 2. im Osten/Südosten: von Einmündung Philosophenweg/Friedrichstraße entlang der Friedrichstraße bis zur Kreuzung Friedrichstraße/Parkallee/Bahnhofstraße/Schöne Allee; 3. Süden/Südwesten: von der Kreuzung Friedrichstraße/Parkallee/Bahnhofstraße/Schöne Allee entlang der Parkallee, Schloßplatz bis zur Einmündung der Lindenauallee; 4. im Westen/Nordwesten: von der Einmündung Puschkinallee/Lindenauallee bis zur Friedrich-Jacobs-Straße

Verstöße gegen diese Anordnung können entsprechend Sprengstoffgesetz als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro geahndet werden. Zum Schutz des Gothaer Wahrzeichens hofft die Stadt Gotha auf das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger für diese Entscheidung

Schulung für Waldbesitz

Im Januar 2024 bietet der Waldbesitzerverband Thüringen in Gotha im Hotel am Tierpark, Ohrdrufer Straße 2b, eine Schulung für den Waldbauernbrief an. Diese findet vom 26. bis 28. Januar sowie vom 2. bis 4. Februar, jeweils mittwochs bis samstags, statt. Mit der Waldbauernschule soll Privatwaldbesitzern, aber auch den Vorständen von Forstbetriebsgemeinschaften ein breites Spektrum an Kenntnissen über den Wald als Eigentum vermittelt werden. Dabei gehe es um Rechte und Pflichten, die der Waldbesitz mit sich bringe und die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Schulungen werden von Forstsachverständigen in Trägerschaft des Waldbesitzerverbandes für Thüringen durchgeführt. Die Teilnehmergebühr beträgt 80 Euro für den ganzen Lehrgang. Auskünfte und Anmeldungen beim Waldbesitzerverband für Thüringen bis zum 11. Januar sind möglich unter der Telefonnummer 036 24 / 31 38 80 oder per Mail info@wbv-thueringen.de.

Bürgersprechstunde mit Landrat Eckert

Am Freitag, 5. Januar, bietet Landrat Onno Eckert wieder eine Bürgersprechstunde im Landratsamt an. Bürger, die mit dem Landrat ins Gespräch kommen wollen, haben von 13 Uhr bis 14.30 Uhr im Raum 208 des Landratsamtes dazu die Gelegenheit. Um Voranmeldung unter der Telefonnummer 03621 214287 oder der E-Mail-Adresse buergeranliegen@kreis-gth.de wird gebeten.