Landkreis ist gegen Auflösung der Arbeitsagentur Gotha

Die Auflösung der Agentur für Arbeit in Gotha droht. Sie soll zu einer Arbeitsagentur Thüringen Südwest verschmelzen. Diese würde neben dem Kreis Gotha die Kreise Hildburghausen, Sonneberg, Schmalkalden-Meiningen, den Wartburgkreis und Eisenach sowie Suhl umfassen. Das sehe ein Konzept der Regionaldirektion für Sachsen-Anhalt/Thüringen vor, sagt Landrat Onno Eckert (SPD). Derzeit laufe die Abstimmung über die Neuorganisation im Verwaltungsrat, in Beiräten und Verwaltungsausschüssen der Agentur.

Der Landkreis Gotha will die Auflösung nicht hinnehmen, auch wenn sie wegen der Corona-Pandemie vertagt werden sollte. Der Kreistag hat Landrat Eckert einstimmig beauftragt, dem Plan entschieden entgegenzutreten. Im Verwaltungsausschuss solle er gegen eine Auflösung stimmen und den Erhalt der Niederlassung in Gotha fordern.

Die Pläne sehen vor, dass der Unstrut-Hainich-Kreis, der bisher zum Bereich der Gothaer Agentur gehört, der Agentur Nord zugeordnet werden solle, unter anderem mit Landkreis Nordhausen und Kyffhäuser-Kreis. Die Agentur begründe das mit einer flexibleren Ausgestaltung ihrer Dienstleistungen. Gegen diese Neugliederung führt Gothas Landrat erhebliche Bedenken ins Feld, nicht nur hinsichtlich optimaler Betreuung der Kunden. Das betreffe auch alle Arbeitgeber am Wirtschaftsstandort Gotha. Der Kreis Gotha sei durch eine große Anzahl von Pendlern mit dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Wartburgkreis verbunden. Mit den Regionen südlich des Rennsteigs sei das hingegen nicht in annähernder Weise der Fall.

Hauptstandorte wie in Gotha haben eine eigene Geschäftsführung. Diese biete die Gewähr, dass die Netzwerkarbeit mit allen Beteiligten am Arbeitsmarkt effizient stattfinde, argumentiert Eckert. Sie schneide Bildungsmaßnahmen zu, steuere zielgenau die berufliche Beratung anhand regionaler Gegebenheiten. Überdies könnten Hauptstandorte eigenständig lokale Förderprioritäten umsetzen. Der Agentur-Standort in Gotha müsse in jedem Fall erhalten bleiben, bekräftigt Eckert.