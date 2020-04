Landrat geht von Dunkelziffer aus

Im Landkreis Gotha ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag auf 128 gestiegen. Das waren 16 mehr als am Freitag. „Das sind aber nur die nachweislich positiv Getesteten, über die mögliche Dunkelziffer sagen diese Zahlen nichts aus", erklärte Onno Eckert (SPD), Gothas Landrat. Er bestätigte, dass in einer Gemeinschaftsunterkunft in Regie des Landkreises einzelne Infektionen aufgetreten seien. Die Betroffenen seien aus der Einrichtung herausgeholt und isoliert worden. Im Landkreis Gotha sind bisher 28 Menschen genesen, vier starben an Covid-19.