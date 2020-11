Wölfis. Classic Brass Gröblehner spielt am Dienstag in der Kirche.

Lebendige Adventsfenster in Wölfis

Die Wölfiser wollen die Corona-Adventszeit in ihrem Ort etwas zum Leuchten bringen. Angeregt durch die Kirchgemeinde, haben sich innerhalb von Stunden 22 Familien gefunden, die im Ort ein Adventsfenster gestalten werden. Das teilt Ursula Rolapp aus Wölfis mit. Sie wollen dazu einladen, einen schönen Spaziergang bei Einbruch der Dunkelheit durch den Ort zu unternehmen.

Eröffnung ist am Dienstag, 1. Dezember, 18 Uhr, vor dem Pfarrhaus. Dazu sollen Lieder von einem Bläserquintett gespielt werden – mit dem nötigen Abstand. Am Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr, finde in der St.-Crucis-Kirche eine Adventsandacht statt, die von Classic Brass Gröblehner begleitet werde. Es wird um eine Voranmeldung gebeten, Telefon: 03624/318 863.