Lebensmittelausgabe in Waltershausen jetzt immer donnerstags

Im Haus der Generationen in Waltershausen wird die Lebensmittelausgabe eingeschränkt fortgesetzt.

Waltershausen. Das Angebot der Diakoniestation in Waltershausen wird aufrecht erhalten, allerdings eingeschränkt.

Während das Haus der Generation geschlossen ist, bleiben die Mitarbeiter telefonisch erreichbar. Gerade in Zeiten, wo die persönliche Begegnung nur sehr eingeschränkt möglich ist, will die Einrichtung der Diakonie Unterstützung anbieten. Ob bei Problemen, Fragen oder für ein einfaches Gespräch, die Mitarbeiter sind am Telefon da. Die Lebensmittelausgabe der Diakoniestation St. Elisabeth öffnet fortan donnerstags von 12.30 bis 14.30 Uhr.

Besucher werden angehalten, hygienische Vorschriften zu befolgen und Abstand zu halten. Zudem wird der Einlass kontrolliert. red

Anrufer erreichen das Haus der Generationen unter Tel.: 03622/200 374, 03622/200 575 und 0176/343 625 82.