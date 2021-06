Lesung in Gotha: „Flucht – eine Menschheitsgeschichte“

Gotha. Autor Andreas Kossert stellt sein neues Buch in der Augustinerkirche Gotha vor.

In der Reihe „Das politische Buch im Gespräch“ wird Andreas Kossert sein Buch „Flucht – eine Menschheitsgeschichte“ in Gotha vorstellen.

Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen führt diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Forschungszentrum Gotha am Donnerstag, 1. Juli, ab 18.15 Uhr in der Augustinerkirche Gotha durch. Kosserts Buch „Flucht – eine Menschheitsgeschichte“ gehörte zu den acht Titeln, die für den in diesem Jahr erstmalig ausgelobten Deutschen Sachbuchpreis nominiert waren. Den habe in der vergangenen Woche das Buch „Hegels Welt“ von Jürgen Kaube erhalten, teilt Referatsleiter Wieland Koch mit.

Kossert stellt in seinem neuen Buch die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang und bleibt nah an Einzelschicksalen. Lesung und Gespräch in der Augustinerkirche werde von Markus Meumann vom Forschungszentrum Gotha moderiert. Der Eintritt ist frei.