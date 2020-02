Literaturtreff in Gotha würdigt Hanns Cibulka

Dornburg hat eine helle Stimme und der Wind, der dort weht, ist blau. Hanns Cibulkas Lyrik macht Landschaften erlebbar. Die von ihm verfassten Verse klingen im Jahr seines 100. Geburtstags gar nicht antiquiert. Sie spiegeln ein leidenschaftliches Bewusstsein für die Natur und zwischenmenschliche Beziehungen wider und sie bewegen – besonders, wenn sie seine Witwe Christa vorträgt.

Wertschätzung eines DDR-Autors im geeinten Deutschland nicht selbstverständlich

Das erlebten am Donnerstagabend die Gäste des Literaturtreffs in der Stadtbibliothek. Es war das erste Treffen in dem Jahr, in dem die Stadtbibliothek Hanns Cibulka mehrere Veranstaltungen widmet. Immerhin hatte er von 1953 an 32 Jahre lang die Einrichtung geführt, als sie noch in der Orangerie beheimatet war.

16 Jahre nach seinem Tod soll auf der im März anstehenden Leipziger Buchmesse sein Buch „Sanddornzeit: Tagebuchblätter von Hiddensee“ zum zweiten Mal veröffentlicht werden. Die Wertschätzung eines DDR-Autors im geeinten Deutschland sei nicht selbstverständlich, aber dringend nötig, erklärt Heinz Puknus. Er ist selbst Autor und Lektor und erinnert an die Zeiten, als Cibulkas Texte in der Wendezeit nicht verlegt wurden und er „lyrisch obdachlos“ gewesen sei.

In Vitrinen sind Werke Cibulkas und Originaldokumente für die Besucher der Stadtbibliothek zu sehen. Weitere Arbeiten werden im Hanns-Cibulka-Saal im Erdgeschoss ausgestellt. Foto: Victoria Augener

Lyrische Tagebucheinträge geben tiefe Einblicke

Beim Literaturtreff betrachtet Heinz Puknus Cibulkas letztes Werk „Die blaue Farbe des Windes“. Illustriert durch Aquarelle der Künstlerin Gudrun Kraft-Methfessel gibt der Band eine Auswahl von lyrischen Tagebucheinträgen preis, die Hanns Cibulka noch selbst zusammengestellt hat. Christa Cibulka erinnert sich daran, dass alles mit einem Anruf aus Dornburg begann.

1999 meldete sich Gudrun Kraft-Methfessel bei Hanns Cibulka, der zuvor schon eine ihrer Ausstellungen mit lyrischen Texten begleitet hatte. Die aus Dornburg stammende Künstlerin war noch zu DDR-Zeiten in die Bundesrepublik umgesiedelt. Um ihr Heimweh zu lindern, sagt Christa Cibulka, habe die Familie von Gudrun Kraft-Methfessel ihr Werke von Cibulka zugesendet.

Eindrücke von der Natur in Empfindungen umsetzen

Dennoch musste ihr Mann von der gemeinsamen Veröffentlichung überzeugt werden, schildert Christa Cibulka. Auch die Verlagssuche habe sich schwierig gestaltet. Schließlich wurde „Die blaue Farbe des Windes“ vom Jenaer Glaux Verlag herausgegeben und am 20. September 2005 vorgestellt – zu seinem 85. Geburtstag, den Hanns Cibulka nicht mehr erlebte. Freundschaft verbindet seither Christa Cibulka und Gudrun Kraft-Methfessel.

Heinz Puknus hatte Hanns Cibulka schon zu Zeiten der deutschen Teilung entdeckt, erklärt er. Ein späterer Besuch der Ostsee und die Lektüre der Tagebuchblätter von Hiddensee beeindruckten ihn nachhaltig: „Was Cibulka beschrieb, war genau das, was ich erlebt hatte.“ Der Autor mache Unsichtbares in der Landschaft sichtbar, setze seine Eindrücke von der Natur in Empfindungen um und mache sie für den Leser greifbar.

Puknus fordert eine stärkere Auseinandersetzung mit DDR-Literatur. Im geeinten Deutschland habe man das lange versäumt, sagt er und betont, „wir können uns nicht leisten, DDR-Kunst nicht zu beachten“. Ein gesamtes Volk habe Literatur geschaffen und müsse dafür gewürdigt werden.