Magische Momente mit Elfen und Feen beim Fasching in Wechmar

Mit einem zauberhaften dritten Büttenabend gingen am Samstag die Auftritte des Wechmarer Carnevalvereins (WCV) in seiner 46. Saison zu Ende. Die stand unter dem Motto „Mit Abrakadabra und ganz viel Magie verzaubern wir Sie“ – und das ist den 128 Mitgliedern des Vereins sowie den 50 mitwirkenden Kindern und Jugendlichen wahrlich gelungen. Im Bürgerhaus jagte vor vollem Saal mehr als vier Stunden lang ein mitreißender Programmpunkt den nächsten.

Das Tanzmariechen Romy Rudolf erwies sich als äußerst gelenkig. Foto: Lutz Ebhardt

„Wir sind sehr tanzstark“, sagte Mathias Köhler, der WCV-Präsident. „Dafür sorgen viele engagierte Trainerinnen.“ Das Kinderballett zeigte mit seinem Minions-Tanz, wie viel Spaß Bewegung macht. Magisch wurde es beim Auftritt von Feen und Elfen mit dem Jugendballett Next Generation. Aber auch der Funkenmarsch und das Männerballett überzeugten.

Tanzmariechen von kleiner Ballettdame begleitet

Besonders gelenkig kam Tanzmariechen Romy Rudolf daher. Zu Beginn wurde sie von Liz Hartmann unterstützt, einer ganz kleinen Ballettdame, die Sitzungspräsident Knut Kreuch versprach, im kommenden Jahr die nächsten kleinen Schritte auf der großen Karnevalsbühne zu wagen. Dass Kreuch das Reimen mag, lässt er ja auch als Gothaer Oberbürgermeister immer mal wieder durchblicken. Aber auch als Sitzungspräsident in Wechmar kündigt er die Programmpunkte in Reimform an. Doch dann ist er weg – und kommt mit Michael Stier und Andreas Winkel völlig verwandelt wieder: Die drei Herren glänzen mit einer Travestie-Nummer.

Sophie Herz (10) ging in die Bütt und machte ihre Sache als jüngste Büttenrednerin sehr gut. Foto: Lutz Ebhardt

Ihren zweiten Auftritt in der Bütt bestritt die erst zehnjährige Sophie Herz mit Bravour. Vergangenes Jahr wollte sie noch Prinzessin von Drei Gleichen sein, aber es sei schwer, einen richtigen Prinzen zu bekommen. Und aufs Fröscheküssen stehe sie nicht mehr.

Mit Lara Baumgarten und Lucy Möhring schickt der WCV weitere junge Mädchen in die Bütt. Auch Marie Gerhardt und Johanna Schack treten bereits viele Jahre mit ihren Geschichten auf, haben sich jetzt aber erstmal verabschiedet. „Vielleicht sind sie ja trotz Studium nächstes Jahr wieder dabei“, hofft Siegfried Lütz, WCV-Ehrenpräsident. „Bei den Tänzerinnen haben wir auch Frauen, die inzwischen in München und Köln wohnen und weiter bei uns auftreten.“

Bei einem magischen Programm durfte auch Zauberei nicht fehlen. Gesangseinlagen sowie die Burgenlandkracher mit ihrer Guggenmusik bereicherten den Abend ebenfalls. Viel Applaus gab es zudem für Speed-Dance. Ähnlich wie beim Speed-Dating ging es um schnelle Wechsel, hier aber von Kostüm-Accessoires und passender Tanzmusik. Begleitet wurde der Büttenabend von Nightlife aus Arnstadt.

Und während die 46. Saison am Rosenmontag mit dem Glühweinschmaus im Narrenhaus ausklang, werden schon Ideen für die 47. Saison gesammelt. Am 14. November geht es in Wechmar närrisch weiter.