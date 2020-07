Mann beschmiert und springt in Gotha auf Suzuki

Ein 20-Jähriger beschädigte am späten Donnerstagmittag gegen 13 Uhr einen in der Clara-Zetkin-Straße parkenden Suzuki in Gotha.

Der Täter sprang auf dem Fahrzeug umher und beschmierte es mit beleidigenden Wörtern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen.