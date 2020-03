Maulfaule und Mundschutzspende

„Gut‘n Tag!“ – Keine Reaktion. Selbst ein belangloses „Hallo!“ kommt nicht von den Lippen. Beim vielleicht vorerst letzten Sonntagsspaziergang in Abstand und drei Zweier-Formationen kommen anscheinend lauter maulfaule Stoffel entgegen. Einige machen sichtbar einen weiten Bogen. Nur die wenigsten grüßen freundlich zurück. Dabei herrscht strahlender Sonnenschein. Das verwundert. Offenbar sind Coronakrise und alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten vielen aufs Gemüt geschlagen.

Sicherlich handelt es sich hier nur um eine Momentaufnahme. Doch so viele Maulfaule begegneten einem noch nie in der Natur.

Es gibt auch Augenblicke, die in den derzeit äußerst schwierigen Zeiten genau das Gegenteil besagen.

Ein Mann im Rollstuhl fährt in einem Drogeriemarkt an die Kasse, während andere Kunden an den abgesteckten 1,50-Meter-Abstandsstreifen anstehen. „Haben Sie Atemschutzmasken?“, fragt er. „Die sind seit Wochen ausverkauft“, antwortet die Verkäuferin. Ob die Kundin mit einem Schutztuch vorm Mund ihn auf die Idee gebracht hat zu fragen, bleibt dahingestellt. Sie jedenfalls packt ein frisches Tuch aus ihrer Handtasche und reicht es ihm: „Für Sie!“

Solche Momente stimmen hoffnungsvoll.