Mehrere Autos brennen in Gotha – Unfall mit 2,5 Promille intus

Mehrere Autos brennen

Gleich vier Autos brannten am Freitagabend gegen 23.20 Uhr im Bereich der Schönen Allee in Gotha, ein weiteres in der Gotthardstraße. Dort griff das Feuer auch auf einen angrenzenden Laubbaum über. Die anrückenden Kameraden der Feuerwehr haben die Brände laut Polizeimeldung schnell löschen können.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 75.000 Euro und begann mit Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Konkret werde gegen einen 36-Jährigen aus Gotha ermittelt. Derzeit werden aber noch weitere Zeugenhinweise gesucht, die in besagter Nacht etwas verdächtiges beobachteten. Hinweise an die Telefonnummer: 03621/781124.

Autos aufgebrochen

Insgesamt 5500 Euro Sachschaden sei bei Autoaufbrüchen im Gothaer Stadtgebiet entstanden. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Lindenauallee und Mozartstraße ein Renault und ein BMW, in der Schäferstraße ein VW und ein Renault, in der Parkallee zwei Opel und zwei Mazda und in der Reyherstraße ein Opel und ein Ford bei Aufbrüchen beschädigt.

Entwendet wurden meist geringerwertige Gegenstände, wie Zigaretten und Münzgeld. Die Polizei Gotha sucht auch hier Zeugen der Taten. Hinweise bitte auch an die Telefonnummer: 03621/781124.

Alkoholisiert Auto demoliert

Mit reichlich intus war am Montagmorgen gegen 2 Uhr eine 29-jährige Daimler-Fahrerin unterwegs. Sie wollte von der Querstraße nach links in die Siebleber Straße abbiegen, kam dabei aber zu weit nach rechts und stieß gegen zwei geparkte Autos.

Ihr eigener Wagen war danach nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. 2,5 Promille Atemalkohol stellten die Beamten bei der Frau fest und ordneten eine Blutentnahme an.

