In der Nacht zum Samstag sind in der Schönen Allee in Gotha vier Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen Einkaufsmarkt verhindern. Ein weitere Pkw brannte in der Gotthardstraße. Nach Angaben der Polizei-Landeseinsatzzentrale wurde noch in der Nacht ein tatverdächtiger Mann festgenommen.