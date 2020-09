Gotha. Abgenommene Kilogramm seiner Beschäftigten wandelt das Helios Klinikum in Spenden für den Gothaer Verein Helping Angels um.

Mit Diät in Gotha Herzenswünsche erfüllt

Die sechs 25-Kilogramm-Zuckersäcke können nur mit Mühe bewegt werden. Kaum zu glauben also, dass 24 Angestellte des Helios Klinikum in Gotha annähernd dieses Gewicht abgenommen haben: 136 Kilogramm. Und für jedes Kilogramm spendet das Helios Klinikum zehn Euro an den Verein Helping Angels, den helfenden Engeln aus Gotha.