In Trügleben ging der Polizei ein Raser ins Netz. (Symbolbild)

Trügleben. In Trügleben ist ein Autofahrer mit über 100 km/h durch den Ort gerast. Sein Pech war, dass die Polizei dort gerade eine Geschwindigkeitskontrolle durchführte.

Mit über 100 km/h durch den Ort gerast

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Trügleben im Landkreis Gotha hatte es am Dienstag ein Autofahrer besonders eilig. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurden bei der Kontrolle über 400 Fahrzeuge gemessen. Dabei seien elf Autofahrer schneller als mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs gewesen.

Der Schnellste sei mit 106 km/h gemessen worden. Den Raser würden nun neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot erwarten.