Musiksommer startet in Bad Tabarz

Der Bad Tabarzer Musiksommer bietet in den nächsten Tagen ein musikalisches Spektrum von Pop bis Volksmusik. Vom 24. bis 27. Juni sind Künstler wieder live zu hören und sehen. Los geht es am 24. Juni um 19 Uhr im Theodor-Neubauer-Park. Der kanadische Musiker Marty Hall will die Zuhörer mit Blues, Rock und Balladen begeistern. Einen Tag später wird Nicole Trunt beim Musiksommer zu Gast sein. Am 25. Juni um 19 Uhr tritt sie mit ihrem Programm im Biergarten des Aktivhotels Inselsberg in der Lauchagrundstraße 64 auf. Ihre Musik ist vielseitig, denn sie wagt einen musikalischen Spagat zwischen den Generationen. Von Conny Francis bis hin zu Katie Melua reicht dabei die Spannbreite.

Musikalisch geht es am Samstagabend, 26. Juni, weiter. Auf der Bühne im Biergarten des Aktivhotels Inselsberg wird dann Verges Kah erwartet. Der Musiker spielt traditionellen Blues und einfühlsame Folksongs aus aller Welt. Beginn ist um 19 Uhr. Den Abschluss am Sonntag, 27. Juni, gibt um 15 Uhr Alleinunterhalter Svend Walter aus Winterstein. Ebenfalls im Biergarten des Aktivhotels Inselsberg wird er seine musikalische Vielfalt unter Beweis stellen. Vor allem Liebhaber schöner Melodien und Rockfans kommen auf ihre Kosten.