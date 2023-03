Die Myconiusmedaille sollte ihr Lebenswerk würdigen

Gotha. Jubilarin des Monats: Zum 25. Todestag der Schauspielerin Änne Haag, Tochter des Gothaer Fabrikanten Rudolf Datz.

„Scheinwerfer erwärmten ihr Herz – und sie erfreute mit ihrer Kunst viele Herzen.“ Dieser schöne und absolut zutreffende Spruch stand vor einem Vierteljahrhundert auf der von Sohn Rudolf Zubke unterzeichneten Todesanzeige für die am 3. März 1998, wenige Wochen vor ihrem 95. Geburtstag, verstorbene „Aenne Haag-Datz“.

In Gotha war sie jedoch noch bei vielen Theaterliebhabern als Änne Haag bekannt. In dem umgehend in beiden Tageszeitungen erschienenen Nachruf stand, dass sie 1903 in Gotha geboren sei. Dies führte bereits damals zu ersten Recherchen und einer Richtigstellung durch den Autor.

Diese Künstlerpostkarte zeigt die junge Mimin im Jahre 1931. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein / Fotothek

Die Wiege der am 13. April 1903 geborenen einzigen Tochter des aus Homburg vor der Höhe (jetzt Bad Homburg) stammenden Diplomingenieurs Rudolf Datz (1874-1942) stand in Delligsen im Kreis Holzminden. Die in Darmstadt geborene Mutter Elisabeth geb. Stützel (1882-1973) war früher eine Opernsängerin gewesen.

Dass es die junge Familie Datz Ende 1906 nach Gotha verschlug, hatte triftige Gründe. Rudolf und sein Bruder, der Kaufmann Otto Datz (1876-1938), hatten nämlich die 1878 gegründete Maschinenfabrik „Brand & Grasemann“ in der Oststraße 52 übernommen. In der nunmehrigen Firma „Brand & Grasemann Nachf.“ wurden vor allem Transmissionen und Gebläse produziert.

Die kleine Anna, die zeitlebens Änne genannt wurde, wuchs somit in der Schönen Allee 23 auf und besuchte das Lyzeum in der Myconiusschule. Dass sie von ihrer Mutter das Künstlergen geerbt hatte, beweist die Tatsache, dass sie bereits als Schülerin am Gothaer Hoftheater spielte. Außerdem nahm sie heimlich Gesangsunterricht bei ihrem Großvater, einem Kapellmeister bei den Dragonern in Darmstadt.

Bis zu ihrem Bühnenabschied im Jahr 1965 spielte Änne Haag zwei Jahrzehnte lang im inzwischen abgerissenen Theatersaal des Parkpavillons. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein / Fotothek

Erste Auftritte hatte sie zusammen mit ihrer Mutter im Darmstädter Kurpark. Ihr Schauspielerdebüt gab sie am Arnstädter Stadttheater. Nachdem sie fünf Jahre lang Gesang und Schauspiel in Berlin studiert hatte, spielte sie dort unter dem Künstlernamen Hertha Färber an mehreren Theatern.

Durch eine doppelte Lungenentzündung musste sie ein Jahr in einem Sanatorium in Davos verbringen. Danach war sie am Stettiner Stadttheater tätig, wo sie sich in den Schauspieler Arno Paulsen (1900-1969) verliebte, der eigentlich Gustav Zubke hieß. Aus der kurzen Ehe ging der oben erwähnte Sohn Rudolf hervor, der jedoch bei den Urgroßeltern in Darmstadt aufwuchs.

Publikumsliebling in altersgerechtenderb-komischen Frauenrollen

Nach der Scheidung führten Änne Tourneen durch ganz Deutschland. 1936 heiratete sie den 1897 in Kiel geborenen Verwaltungsvorstand und Opernsänger Paul Haag. Mit diesem kehrte sie gleich nach Kriegsende nach Gotha zurück, wo ihre verwitwete Mutter nach wie vor in der Schönen Allee 23 wohnte.

Nachdem ihr Mann bereits im September 1945 im Alter von nur 48 Jahren verstorben war, widmete sich Änne Haag noch viele Jahre der Theaterarbeit am Landestheater Gotha und später Eisenach. Seit dem Theaterbrand diente der Saal des „Parkpavillons“ in der Puschkinallee als Spielstätte. Dort wurde sie zum Publikumsliebling, denn altersgerecht schlüpfte sie vor allem in derb-komische Frauenrollen.

Im Alter von 62 Jahren gab sie am 3. Juli 1965 im Parkpavillon ihren Bühnenabschied in dem Lustspiel „Ja, der Papa“. Dies war gleichzeitig die letzte Theateraufführung der Spielzeit 1964/65 gewesen.

In dem diesbezüglichen TLZ-Artikel hieß es unter anderem: „Lange Jahre ist sie dem Theater Eisenach treu geblieben. In den zahlreichen Rollen, die sie überzeugend verkörperte, hat sie großen Anklang beim Eisenacher und gerade auch beim Gothaer Publikum gefunden.“

Abschließend wurde ihr gedankt „für alles, was sie dem Theater gegeben hat“. Danach betreute sie noch viele Jahre das Arbeitertheater des VEB Lufttechnik und später Kraftfahrzeugwerk Gotha. Ihren Lebensabend verbrachte sie zurückgezogen in der Bahnhofstraße 5, wo sie vor allem durch das Gothaer Ehepaar von Erckert betreut wurde.

Ihr bevorstehender 95. Geburtstag war der Anlass gewesen, dass der Verein für Stadtgeschichte und Altstadterhaltung Gotha sie für die Myconiusmedaille 1998 vorschlug. Dies sollte eine Würdigung ihres Lebenswerkes darstellen. Dazu ist es jedoch nicht mehr gekommen.

Obwohl Änne Haag seitdem neben ihren Eltern und ihrem Ehemann im Familiengrab auf dem Hauptfriedhof ruht, wurde bis heute ihr Todesjahr noch nicht ergänzt. Bleibt zu hoffen, dass die Grabstätte von der Stadt Gotha übernommen werden kann.