Nach Beinaheunfall: 52-Jähriger schlägt auf Rentner ein

Gotha. Bei einer Auseinandersetzung nach einem Beinaheunfall wurde ein Rentner in Gotha verletzt. Er hatte einen Mann fast umgefahren.

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend wurde ein 80-Jährige leicht verletzt. Er und ein 52 Jahre alter Mann seien im Bereich Rudloffstraße in Streit geraten, weil der Rentner offenbar zu schnell und ohne zu blinken in einen Gehweg eingebogen war und der dort befindliche Mann aus dem Weg springen musste.

Der 52-Jährige reagierte aggressiv und habe laut Polizeiangaben zunächst auf die Windschutzscheibe eingeschlagen. Dann habe er die Fahrertür geöffnet und auf den Senior eingeschlagen. Dieser zog sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Verletzung an der Hand zu.

Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen den 52-Jährigen wegen Körperverletzung ein. Auch gegen den 80-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

