Günthersleben. Die Polizei meldet einen Ermittlungserfolg nach einem schweren Raub in Günthersleben. Nach einem LKA-Einsatz sind nun zwei Tatverdächtige in Haft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach schwerem Raub in Gotha: LKA nimmt Tatverdächtigen fest

Am 5. September gegen 10 Uhr drangen zwei zunächst unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in Günthersleben ein, um die Hauseigentümer zu berauben. Die Täter stießen den Bewohner in den Hausflur auf den Boden und versetzten ihm mit einem Elektroschocker zahlreiche Stromstöße. Sie forderten Geld von ihm. Es kam zu einem Kampf, bei dem es dem Geschädigten gelang, die Täter in die Flucht zu schlagen. Der Bewohner wurde leicht verletzt.

Die Täter flüchteten mit einem Transporter, den sie zuvor in Ilmtal-Weinstraße entwendet hatten. Das Fahrzeug wurde laut Polizei am gleichen Tag gegen Mittag ausgebrannt in einem Wald bei Bittstädt/Ilmkreis gefunden. Nach intensiver Fahndung konnte die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen stellen. Der 39-Jährige aus dem Großraum Jena versuchte noch vergeblich zu flüchten. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei gab es einen dringenden Tatverdacht gegen einen weiteren 44-Jährigen. Am 6. November nahmen Spezialkräfte des LKA Erfurt den zweiten Beschuldigten an seinem Wohnort. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und eines Gartens wurde weiteres mögliches Beweismaterial sichergestellt.

Beide befinden sich nach Haftbefehlen in Thüringer Gefängnissen.