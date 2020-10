Schon im Sommer 2019 führte die Apfelstädt – hier in Neudietendorf – wenig Wasser. Die Westringkaskade verschärft das Problem. Es kommt kein Wasser mehr an die Wurzeln der Bäume (Archiv-Foto).

In seiner Sitzung am Donnerstag beschloss der Gemeinderat der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt sich an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtages zu wenden, teilt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) mit.