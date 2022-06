Neudietendorf: Akademie feiert 75. Geburtstag

In der Brüderkirche findet am 3. Juli ein Festgottesdienst statt. (ARCHIV)

Neudietendorf. Am 2. und 3. Juli wird zum Sommerfest nach Neudietendorf eingeladen.

Zum Jubiläum 75 Jahre Evangelische Akademie Thüringen wird am 2. und 3. Juli ein Sommerfest der Akademie und des Freundeskreises gefeiert. Zu den Gästen gehört unter anderem Joachim Gauck, Bundespräsident a.D.. Höhepunkt ist ein Festgottesdienst am 3. Juli, 10 Uhr, in der Brüderkirche Neudietendorf mit Predigt von Ilse Junkermann, Altbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), und Orgelmusik von Johannes Richter von der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle. Darüber informiert Susanne Sobko, Pressesprecherin der EKM. Ab 17 Uhr wird am 2. Juli zur Akademie zum Mitmachen mit Ortsführung, Actionbound, Tangokurs und Traditionskabinett eingeladen.