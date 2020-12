Der evangelische Kindergarten "Arche" in Neudietendorf öffnet am 3. Dezember 2020 wieder, allerdings im eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz.

Aufgrund von Corona-Fällen unter den Erzieherinnen war der evangelische Kindergarten „Arche“ in der Neudietendorfer Bahnhofstraße 15 vom 18. November an geschlossen. Nun, am 3. Dezember, kann er wieder öffnen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog.