Neue Parkplätze für Mieter in Gotha-Ost

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha (WBG) will in Gotha-Ost zusätzliche Parkplätze für ihre Mieter schaffen. In dem Quartier zwischen Friemarer Straße und Kindleber Straße habe es einen Generationswechsel gegeben. „Viele junge Familien sind dort eingezogen und der Bedarf an Parkplätzen ist damit gestiegen“, sagt Steffen Priebe, kaufmännischer Vorstand der WBG. Zwar seien bei der Sanierung der Häuser vor zehn Jahren bereits zusätzliche Parkplätze gebaut worden, aber die reichten nun nicht mehr aus. Insgesamt sollen 42 neue Stellflächen errichtet werden, „und wir müssen dafür auch nur eine Fichte fällen“, sagt Priebe, nachdem es Kritik wegen Baumfällungen für Parkplätze in der Straße der Einheit gegeben hatte.