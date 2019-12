Neue Technik für Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz

Freiwillige Feuerwehrleute aus mehreren Orten des Landkreises sind am Montagvormittag im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises Gotha bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen in der Arndtstraße der Kleinstadt zusammengekommen, um neue Technik zu übernehmen. Landrat Onno Eckert (SPD) konnte aus diesem Anlass auf ein umfangreiches Investitionsprogramm verweisen und schaute sich die neuen Geräte im FTZ an. Angeschafft wurden ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für die Freiwillige Feuerwehr Bad Tabarz und zwei Einsatz-Leitfahrzeuge für die Feuerwehren Gräfentonna in Norden des Landkreises und Friedrichroda im Süden des Landkreises, wobei das für die heilklimatische Kurstadt vorgesehene Fahrzeug noch der Zulassung harrt. Im Einsatz-Leitfahrzeug für Gräfentonna, einem größeren Ford Transit, konnten Daniel Schmidt und Stephan Wolf aber bereits fahren. Alle drei Fahrzeuge sind für überörtliche Einsätze vorgesehen. Beim TLF 3000, auf MAN-Basis gebaut, stehen neben 3000 Liter Löschwasser auch 120 Liter Schaumbildner bereit. Michael Robes und Daniel Hering sind aus Bad Tabarz gekommen, das Fahrzeug zu übernehmen.

Bei einer großen Waldbrand-Übung in der Gemarkung Luisenthal hatte sich gezeigt, dass viele Tanklöschfahrzeuge benötigt werden, um Löschwasser unmittelbar an den Einsatzort zu bringen. Nicht zuletzt wegen der vielen Waldflächen im westlichen und südlichen Teil des Landkreises habe der Freistaat die Anschaffung eines weiteren Tanklöschfahrzeuges gefördert. Seit einem Jahr ist bereits ein TLF 4000 in Ohrdruf stationiert. Das TLF 3000 für die Bad Tabarzer Freiwilligen Feuerwehrleute ist mit einem Frontsprühbalken zum Selbstschutz bei Vegetationsbränden ausgestattet. Die Kosten für alle drei Fahrzeuge betragen rund 535.000 Euro. Davon stellte der Freistaat Thüringen 130.000 Euro als Fördermittel bereit.

Auch der Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz verfügt über neue Technik. Der Katastrophenschutz hat nun einen Betreuungs-LKW ebenfalls auf MAN-Basis. Dort können im Fahrerhaus sechs Personen fahren, der Aufbau beinhaltet eine komplette Küchenausstattung, um Einsatzkräfte im Verlauf umfangreicher Rettungen zu versorgen.

Cliff Engelhardt von der Dachwiger Freiwilligen Feuerwehr führt die neue Endlos-Leiter vor. Foto: Peter Riecke

Auch Feuerwehrleute aus Westhausen fuhren vor. Marion Rudloff und Patrick Obe konnten zwar kein neues Auto mitnehmen, haben aber 15 Positionen neuer Technik übernommen – von der Allzweckpumpe über ein Trenngerät bis zu Arbeitsscheinwerfern. Nach Warza ging eine Drohne im Wert von 10.000 Euro, die zur Hälfte vom Freistaat bezahlt wurde. Das kleine autonome Fluggerät verfügt über eine Infrarot-Kamera und ist deshalb gut zum Auffinden von Verletzten oder von noch nicht entdeckten Brandherden geeignet. Auch in die Ausstattung des FTZ selbst habe der Landkreis 2019 investiert, um die Einrichtung auf dem Stand der Technik heute zu halten, informierte das Landratsamt. Eine Endlos-Leiter und ein Laufband wurden als Ersatz für alte Geräte angeschafft und installiert. Alle Atemschutz-Geräteträger unter den Feuerwehrleuten absolvieren darauf die pro Jahr vorgeschriebenen Übungen. Hierfür wurden rund 30.500 Euro ausgegeben. Für die überörtlich wirkenden Freiwilligen Feuerwehren hat der Landkreis außerdem einen akkubetriebenen Rettungssatz, ein Belademodul für Hochwassereinsätze sowie Atemschutztechnik beschafft. Dafür wurden etwa 60.000 Euro eingesetzt. Rettungssätze, die mit leistungsstarken Akkus betrieben werden, helfen schneller am Einsatzort zu sein, um beispielsweise eingeklemmte Verletzte aus einem Unfall-Fahrzeug herauszuschneiden.