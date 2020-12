Notfallplan für Fische

Auf vielen Karten im Internet ist sie nichtmal verzeichnet, auf anderen fehlt der Name. Die Topograische Karte des Landesamtes für Bodenmanagement und Georinformation zeigt Fluss und Namen allerdings bis zum Maßstab 1 zu 50.000, ab 1 zu 100.000 dann nur noch den Verlauf. Die Immer ist wirklich nur ein kleiner Wasserlauf. Sie speist den Stausee Friemar, auch Talsperre Friemar oder Immertalstausee genannt. Auf Angler-Websites wird er empfohlen, doch dies könnte bald ins Leere laufen. Die Angelsportfreunde vom eingetragenen Verein Angler-Treff Gotha haben eine dramatische Lage für die Entwicklung des Fischbestandes vorgezeichnet.

Der Normalpegel des Sees liege bei 4,33 Meter Wassertiefe, das entspreche 440.000 Quadratmeter Wasseroberfläche. Im April habe der Pegel nur noch bei 3,70 Meter gelegen, die Wasseroberfläche ist auf 350.000 Quadratmeter geschrumpft. Im Dezember 2020 sind es nur 1,50 Meter Wassertiefe und die Wasseroberfläche beträgt nur noch 90.000 Quadratmeter. Der einzige Zulauf ist die Immer aus Richtung Tröchtelborn. Bevor der Anschluss des Ortes Tröchtelborn an die zentrale Kläranlage in Gotha erfolgte, seien noch erhebliche Mengen über Wasser aus den Einzelkläranlagen in den Stausee geflossen. Jetzt sei es nur noch das Regenwasser, das im Ort in die Immer geleitet werde. Die Quelle selbst bringe nur noch geringe Mengen in den Bachlauf, außerdem sei der Grundwasserspiegel enorm gesunken. Selbst das auf der Fläche des Stausees gelegene, durch Bestimmungen der Europäischen Union geschützte Vogelschutzgebiet ist inzwischen verlandet, wie ein Blick von oben auf den See beweist.

Deshalb hatten die Mitglieder des Angelvereins im Frühjahr 2020 Kalk in das Wasser des Stausees eingebracht, um zur Rettung des Fischbestandes wenigstens die Wasserqualität zu erhalten. Doch langfristig sehen sie nur die Möglichkeit, den Bachverlauf der Immer freizulegen, da das Wasser auf dem Weg zum Stausee durch Verlandung und Bewuchs im Bachbett stark in seinem Fluss behindert werde.

Der Angelverein hat in den letzten drei Jahren für je 4.000 Euro Fische eingebracht und aktuell einen Pachtvertrag für die nächsten 12 Jahre abgeschlossen. Doch wenn die Bedingungen so bleiben, werde man einen Notfall-Plan erarbeiten müssen, um wenigstens den Fischbestand zu retten. Hierzu werde der Vereinsvorstand planen und vorbereiten müssen, um im Havarie-Fall schnell reagieren zu können, erörtert der Vereinsvorsitzende Wolfang Linke.

Doch zurzeit liegen die Hoffnungen auf einer Besprechung mit dem zuständigen Gewässerunterhaltungsverband , dem Umweltamt des Landkreises Gotha, der Thüringer Fernwasserversorgung und dem Vereins-Vorstand des Angel-Treffs Gotha. Sie ist für den Januar 2021 vorgesehen.