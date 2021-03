Oberleitung der Thüringer Waldbahn bei Leina wird umgehangen

Neue Masten für die Oberleitung der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn wurden zwischen Leina und der Wahlwinkel inzwischen gesetzt. Am Wochenende 13./14. März 2021 wird nun die Oberleitung auf die neuen Masten gehängt. Währenddessen gibt es Schienen-Ersatzverkehr mit Bussen.

Weil zwischen Leina und Wahlwinkel die Oberleitung der Thüringer Waldbahn von alten auf die in den letzten Monaten neu gebauten Oberleitungsmasten umgehängt wird, gibt es eine Unterbrechung der Fahrten der Straßenbahn Linie 4 zwischen dem Kreiskrankenhaus Gotha und Waltershausen am Samstag, dem 13. März und am Sonntag, dem 14. März. Auf diesem Stück werde die Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) Schienen-Ersatzverkehr mit eigenen Bussen fahren.