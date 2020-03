Ohne Publikum auch für die Tiere ungewöhnliche Situation

Im Tierpark Gotha am Fuße des Seeberges herrscht derzeit eine ungewohnte Ruhe. Schon seit gut einer Woche ist die Freizeiteinrichtung, die von der Kultourstadt Gotha GmbH betrieben wird, geschlossen. Das hat sie mit Museen, Schwimmbädern, Kinos, Theatern, Konzertsälen, Bibliotheken, Gaststätten, zahlreichen Geschäften sowie Schulen und Kindergärten gemeinsam. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Denn all das soll helfen, die Kontakte einzuschränken, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, weil es gegen die von ihm ausgelöste Krankheit Covid-19 bisher keine Medikamente und keine Impfung gibt.

„Es ist sehr seltsam“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Zoos „Es kommt mir ein wenig wie ein Geister-Tierpark vor.“ Sie habe nicht gedacht, so etwas so schnell wieder erleben zu müssen. „Vor drei Jahren, als wir von der Vogelgrippe betroffen waren und Tiere verloren haben, mussten wir schon mal zwei Wochen schließen. Und vor kurzem mal ein, zwei Tage wegen der heftigen Stürme. Aber das wir jetzt so lange keine Besucher empfangen dürfen und noch gar nicht sicher ist, wann wir wirklich wieder öffnen können, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation.“

Dennoch laufe der Betrieb natürlich weiter – nur ohne Publikum. „Die Tiere müssen ja versorgt werden. Unsere Tierpfleger gehen ganz normal ihrer Arbeit nach.“ Wobei – einiges sei jetzt doch anders. „Wir haben noch einmal alle notwendigen Dinge besprochen. Also zum Beispiel noch öfter Händewaschen als ohnehin schon“, so Anett Engelhardt.

Auch Tierärztin Angelika Wimmer ist weiter im Tierpark Gotha im Einsatz und kümmert sich zum Beispiel um den Dingo-Nachwuchs. Foto: Lutz Ebhardt

Es gehe auch darum, den Kontakt der Pfleger so weit wie möglich zu vermeiden. „So kümmert sich einer im Gehege ums Futter, der andere ums Reinigen.“ Pausen verbringen die Kollegen jetzt getrennt. Und wenn es das Wetter zulässt, am besten draußen an der frischen Luft. „Zum Glück sind alle acht Tierpfleger gesund, und ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt. Sollte einer von uns von Corona betroffen sein, müssten wir eigentlich alle hier in Quarantäne gehen, denn wir müssen uns ja weiter um die Tiere kümmern“, sinniert die Tierpark-Chefin.

Affen und Ziegen, aber auch viele weitere Arten würden die Besucher vermissen, hat Anett Engelhardt beobachtet. „Die Menschen gehören ja zum Alltag unserer Tiere und bringen ihnen Abwechslung. Die fehlt ihnen jetzt.“

Auch Angelika Wimmer, die Tierärztin, die den kleinen Gothaer Zoo betreut, macht nach wie vor mehrmals wöchentlich ihre Kontroll-Runden, kümmert sich um Vorsorge und, wenn nötig, um die Behandlung. „Von der Bundestierärztekammer haben wir wegen der Corona-Pandemie auch zusätzliche Anweisungen fürs Arbeiten bekommen“, erzählt sie. „So sollen wir nur maximal zu zweit mit einem Tier arbeiten.“ Anders ginge es sowieso nicht. „Einer muss halten, während ich behandele.“ Bei größeren Tieren reiche ein Helfer aber eben nicht.

Immerhin habe sie sich selbst rechtzeitig um Schutzausrüstung wie Mundschutzmasken gekümmert, sagt Angelika Wimmer. Auch Anett Engelhardt kann auf Schutzanzüge und -masken zurückgreifen. „Da war von der Vogelgrippen-Zeit bei uns noch was übrig“, sagt sie.