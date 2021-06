Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis in Gotha und Waltershausen erwischt

Herausgewunken hat die Polizei auffällige Verkehrsteilnehmer am 9. Juni in Gotha und Waltershausen.

Gotha/Waltershausen. Warum der Polizei bei Verkehrskontrollen nicht nur Autofahrer ins Netz gingen.

Auf E-Scootern, die nicht versichert waren, sind am Mittwoch zwei Männer von der Polizei erwischt worden. Ein 28-Jähriger fiel in der Eise­nacher Straße bei einer Verkehrskontrolle auf, ein 43-Jähriger in der Huttenstraße. In der Gartenstraße war ein 21-Jähriger im Mercedes unter Drogen unterwegs. Weil ein Vortest positiv auf Cannabis reagierte, musste der Mann zur Blutentnahme. Ohne gültige Fahrerlaubnis war in Waltershausen ein 43-Jähriger mit seinem BMW unterwegs. Auch er wurde bei der Verkehrskontrolle der Polizei erwischt. Allen vier Männern wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen alle sind Ermittlungsverfahren eingeleitet.