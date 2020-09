Ohne Versicherung und Führerschein: Polizei stoppt Rollerfahrer in Gotha

Weil an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, stoppte die Polizei in Gotha am Freitag einen 46-Jährigen. Laut den Angaben war er mit dem Roller auf dem Fußweg der Humboldstraße in Gotha unterwegs.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller laut Typblatt bis zu 90 km/h schnell ist. Der 46-jährige Fahrer konnte den erforderlichen Führerschein und die benötigte Versicherung nicht nachweisen. Es wurde eine Anzeige gefertigt.

