Ohrdruf: Sanierung der Ehrenstein-Turmhaube kann beginnen

Seit dem 5. Mai dieses Jahres steht die Haube vom Turm des Schlosses Ehrenstein in Ohrdruf neben dem Gebäude. Sie war per Kran abgehoben und zum Boden befördert worden (wir berichteten). Die geplante Sanierung musste warten, bis die Stadt einen Fördermittelbescheid für dieses Vorhaben bekommt. „Inzwischen haben wir die Zusage über finanzielle Unterstützung schriftlich“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. „Die Arbeiten wurden ausgeschrieben, vergeben und können bald beginnen.“

216.000 Euro beträgt die Förderung, das entspricht zwei Drittel der Kosten. „Ein Drittel übernehmen wir“, so Schambach. Damit werde nicht nur die Haube erneuert, sondern auch der Mauerkranz auf dem Turm saniert, auf dem die Haube aufsitzt.

Von dem verheerenden Brand des Schlosses Ehrenstein im November 2013 war der Turm kaum betroffen worden. Nur seine Uhren blieben auf fünf vor zwölf stehen. In einem Holzgutachten wurde im vergangenen Jahr jedoch festgestellt, dass es viele morsche Balkenköpfe gibt. Vor allem aber ist der tragende Holzkranz der Haube, der auf der Mauer aufliegt, beinahe komplett weggefault.

„Das Gebälk muss also dringend saniert werden“, sagt Stefan Schambach. „Das soll nun am Boden geschehen.“Es sei schade, dass sich das Vorhaben so lange verzögert habe. Voraussichtlich Ende Januar könne die Haube wieder auf den Turm gesetzt werden. „Allerdings brauchen wir dafür gutes, möglichst windstilles Wetter“, sagt der Bürgermeister. Der Turm wurde mit einem wetterfesten, provisorischen Schutzdach abgedeckt.

Voraussichtlich im Mai 2021 will Ohrdruf das Schloss wiedereröffnen – samt neuer Museumsräume, Stadt-Bibliothek und einer Tourist-Information. Noch wird am Gebäude gearbeitet. So müssen eine Treppe und eine Rampe zum Eingang gebaut und der Schlosshof so ausgestattet werden, dass dort künftig zum Beispiel Elektroanschlüsse für Bühnentechnik zur Verfügung stehen.