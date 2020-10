Ohrdrufer Schüler bauen zukunftsträchtige Welten

Wischen, ziehen, loslassen. Viertklässer der Grundschule Ohrdruf bauen kleine Welten. Sie projektieren mit Laptops Häuser – dreidimensional. Bernd Vogt und Hartmut Stark vom Solar-Dorf Kettmannshausen bei Arnstadt geben ihnen an zwei Unterrichtstagen Einblicke in 3D-Welten und Antriebe mit Solarenergie. Während die eine Gruppe Häuser projektiert, am Ende ein Rad mit 3D-Drucker herstellt, baut die zweite Gruppe mit Teilen von Setzkästen Mini-E-Bikes, die Energie von einem Solarstromkreis erhalten.

Viertklässler wie Judith Bock (vorne links) und Alexis Ratijew entwerfen 3D-Häuser. Foto: Wieland Fischer