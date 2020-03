Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oldie-Fete abgesagt

Die Oldie-Fete mit Polars und Gästen, die ursprünglich am 25. April in der Gothaer Stadthalle geplant war, muss aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Wie der Veranstalter mitteilt, wird das Konzert auf den 10. Oktober verschoben. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die einheimische Rockgruppe The Polars wollte gemeinsam mit der Band Beatclub Leipzig sowie der britischen Band The Spirit of Smokie ein Konzert geben.