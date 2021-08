Orgel-Virtuose verzückt die Zuhörer

Gräfenhain. Bachfest 2021 Gotha-Ohrdruf: Eröffnungskonzert mit Sebastian Heindl an der Thielmann-Orgel Gräfenhain

An der Thielemann-Orgel der Dreifaltigkeitskirche Gräfenhain haben Zuhörer schon viele schöne Orgelkonzerte erlebt. Doch das Konzert zur Eröffnung des Bachfestes 2021 Gotha-Ohrdruf am Donnerstagabend zählte ohne Zweifel zu einem der denkwürdigsten.

Sebastian Heindl, der Solist des Abends, erstaunte und begeisterte mit seinem virtuosen Spiel selbst Fachleute. So ansprechend und abwechslungsreich zugleich habe er die Thielemann-Orgel noch nie gehört, raunte ein ehrenamtlicher Organist, der das Instrument auch zu Gottesdiensten spielt, voller Verwunderung. Joachim Stade, Orgelbaumeister aus Waltershausen, der mit seinen Kollegen das Instrument in den 1990ern restauriert hatte und seither wartet, war voll des Lobes. Müde von einem angespannten Arbeitstag angekommen, sei er vom ersten Ton an hellwach und mit jedem Stück noch munterer geworden.

Heindls Spiel wirkte erfrischend vom ersten Einsatz, dem Pedalsolo in Johann Sebastian Bachs Präludium C-Dur (BWV 531), bis zur Zugabe, der Choralbearbeitung „Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ“ aus Bachs Schübler-Chorälen. Vortrefflich agierte Heindl auf Tasten und Pedal, wechselte spielerisch zwischen den beiden Manualen, etwa um Echo-Wirkungen zu erzielen. Selbst rasanteste Passagen wirkten jederzeit klar im Anschlag und Artikulation. Registerwechsel vollführte er ohne Assistenten, setzte mit ausgesprochen „gutem Händchen“ Register einzeln oder kombiniert ein, um das Spektrum der 22 klingenden Stimmen voll zur Geltung zu bringen.

Obwohl sein Programm ganz auf Barock und Bach zugeschnitten war, wusste Heindl die Zuhörer während seines knapp eineinhalbstündigen Konzerts immer wieder aufs Neue zu begeistern. Ganz verzückt lauschten sie, als er in Bachs Choralbearbeitung „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘“ das Glockenspiel wirkungsvoll einsetzte, um die Choralmelodie hervorzuheben und deren Transzendenz zu unterstreichen.

Heindls Auftritt sei mehr nur als nur ein Ersatz für das traditionelle Preisträgerkonzert zum Bachfest-Auftakt, sagte Christfried Brödel, Präsident der Neuen Bachgesellschaft, in seiner Begrüßung. Der musikalische Wettstreit war vergangenes wie dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Mit Heindl (Jahrgang 1997) gibt es einen „Leipziger Wundermusiker“ (O-Ton „Die Zeit“), quasi vor der Haustür. Der ehemalige Thomaner ist inzwischen gefragter Organist weltweit, mit vielen Preisen dekoriert, unter anderem gewann er 2019 in den USA den höchstdekorierten Orgelwettbewerb weltweit. Mit seinem Konzert in Gräfenhain bestätigte er seinen ausgezeichneten Ruf eindrucksvoll.

Auch in welcher Manier er dem Publikum sein Programm vorstellte, ausgewählt, um die Entwicklung des jungen Bachs zum großen Meister der Orgelkunst zu verdeutlichen. Schön und naheliegend zugleich, dass er dabei auch zwei Werke des in Hohenkirchen geborenen Organisten Georg Böhm dabei spielte, der Bach zum Lehrmeister wurde. Geradezu modern wirkte Heindls Interpretation von Böhms Präludium, Fuge und Postludium G-Moll mit seinen ostinaten Eingangsakkorden.

Nicht nur das Orgelspiel versteht der aufstrebende Organist. Einen während der Probe aufgetretenen Fehler in der Mechanik des um 1730 gebauten Instruments beseitigte er eigenhändig, bevor Orgelbaumeister Stade eingetroffen war. Der bemerkte anerkennend: „Heindl ist auch fit in dieser Richtung.“

Das Bachfest wird am Wochenende, 28./29. August in Gotha und Ohrdruf fortgesetzt. Zum Abschluss spielt German Brass am Sonntag, 18 Uhr, in der Trinitatiskirche Ohrdruf: www.bachfest2021.de