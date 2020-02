Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orientierungsmarsch durch den Landkreis Gotha

30 Soldaten aus der Gothaer Friedensteinkaserne absolvieren am Donnerstag, 27. Februar, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr eine Gefechts- und Durchschlagübung. Begleitet werden die Soldaten von acht Fahrzeugen. Einsatzgebiet ist Luisenthal, Crawinkel, der Standortübungsplatz Ohrdruf, Mühlberg, der Gleichenhof, Gotha, Wipperoda und Hohenkirchen. Zur Regulierung von Übungsschäden ist das Service-Team in der Friedensteinkaserne der Ansprechpartner.