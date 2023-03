Ostereiermarkt, Führung und Kreativworkshop im Gothaer Schloss

Gotha. Auf Schloss Friedenstein finden demnächst wieder besondere Veranstaltungen statt.

Der Ostereiermarkt findet am Samstag, den 1. April, und am Sonntag, den 2. April, von 10 bis 17 Uhr im Orangenhaus der Orangerie auf Schloss Friedenstein statt. Wie die Stiftung Schloss Friedenstein weiter mitteilt, kostet der Eintritt drei Euro, ermäßigt zwei Euro.

Unter dem Motto „Teller mit Aussicht – Thüringer Landschaften auf Gothaer Porzellan“ steht die Führung zur neuen Präsentation von Neuerwerbungen des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein e.V., die am Sonntag, den 2. April, um 15 Uhr in der Loggia des Herzoglichen Museums stattfindet. Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung im Rahmen des Tages des Thüringer Porzellans. Eintritt: acht Euro, ermäßigt vier Euro

„Mixed Media“ heißt der Workshop am Dienstag, den 4. April, von 10 bis 16 Uhr im Herzoglichen Museum. Geeignet ist er für Interessierte ab zwölf Jahren. Einfach über einen Druck oder ein Foto malen – oder sogar sprayen? Bei Mixed Media sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer können Kombinationen ausprobieren.

Der Workshop wird auch am 12. April angeboten. Es ist möglich, nur an einem Tag zu kommen oder auch an beiden Terminen teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nötig, der Eintritt frei.