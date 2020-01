Parkscheinautomat in Gotha abgebaut

Autofahrer müssen in der Lutherstaße fürs Parken derzeit nicht bezahlen. Der Parkscheinautomat ist verschwunden. Ein Warnkegel steht an seiner Stelle. Neue Schilder zeigen, dass das Parken für vier Stunden mit Parkscheibe möglich ist.

Die Stadtverwaltung reagiert damit auf Vandalismus. Der Parkscheinautomat nahe des Friseurgeschäftes war kurz vor Weihnachten aufgebrochen und demoliert worden – wie drei weitere dieser Geräte am Busbahnhof, in der Gartenstraße, Ecke Hospitalgasse, und am Arnoldiplatz. Der Schaden sei so groß, dass die Automaten abgebaut werden mussten. Nur der am Arnoldiplatz habe bereits repariert werden können. Für die anderen seien Ersatzteile bestellt. Nach der Reparatur würden die Automaten wieder aufgestellt.

Seit an der Gartenstraße das neue Fachmarktzentrum gebaut wird und zentrumsnahe Stellflächen dadurch weggefallen sind, häufen sich Beschwerden über fehlende Parkmöglichkeiten. „Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Ulf Zillmann (CDU), der Gothaer Bürgermeister. Die Verwaltung will im Frühjahr ein Parkraumkonzept vorlegen, das derzeit von einem Fachbüro erarbeitet wird.