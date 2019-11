Wie am Arnoldiplatz soll die Pflanzaktion in Gotha fortgesetzt werden.

Pflanzaktion in Gotha

In den kommenden Wochen werden 46 Bäume an verschiedenen Standorten in Gotha gepflanzt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Es sollen vorwiegend Bäume gepflanzt werden, welche sich gut an das städtische Klima anpassen können und widerstandsfähig bei Hitze, Luftverschmutzung, Salzen sind. Dazu zählen Ahorn, Stadtlinde sowie Thüringische und Schwedische Mehlbeeren. Kommende Woche beginnen die Arbeiten. Die Pflanzung einschließlich einer dreijährigen Pflege kostet rund 40.000 Euro.

Weiterhin sollen im Rahmen einer Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung am Montag, 18. November, sieben Stadtlinden parallel zur Inselsbergstraße am Ortsausgang Sundhausen gepflanzt werden. Die Stadt möchte die Allee dort revitalisieren. Die Pflanzung kostet 8600 Euro. Rund 7500 Euro steuert der Freistaat bei.