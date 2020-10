Dorit Temme, Reinhard und Karin Kohls sowie Angelika Illner (von links) gehörten zu denen, die bei der Staudenbörse in Bad Tabarz Pflanzen mit anderen Gartenfreunden getauscht haben. Es handelte sich um eine Veranstaltung des Gartenstammtischs Bad Tabarz.

Pflanzentausch mit Expertentipps in Bad Tabarz

Jede Menge Autos waren am Dienstag gegen Abend im Hof der Verrückten Schule in Bad Tabarz geparkt. Alle standen mit offener Kofferraumklappe da, und zwischen den Fahrzeugen liefen Frauen und Männer mit Pflanzen in der Hand umher oder diskutierten vor Stiegen voller Grünzeug. Der Gartenstammtisch Bad Tabarz hatte zur Staudenbörse eingeladen.