Besonders auf ältere Menschen haben es die Betrüger am Telefon abgesehen.

Polizei Gotha zählt 80 Fälle von Trickbetrug in vier Monaten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Gotha zählt 80 Fälle von Trickbetrug in vier Monaten

„Hallo Oma, ich bin’s.“ So ähnlich hat sich die Stimme Ende Januar bei der älteren Dame in der Gemeinde Hörsel gemeldet. Sie habe ein Problem und brauche Geld, dringend. 30.000 Euro sollte die Frau ihr geben. Doch das tat die 89-Jährige nicht – zu ihrem Glück. Denn am anderen Ende der Leitung saßen Betrüger.

Hohe Dunkelziffer vermutet: Opfer zeigen Taten aus Scham nicht an Der Enkeltrick ist nur eine von vielen Trickbetrugsmaschen, bei denen vor allem ältere Menschen um Geld und Habseligkeiten gebracht werden. 80 Fälle hat die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha, zu der auch die Gebiete des Wartburgkreises, Eisenach und des Ilm-Kreises gehören, allein seit November 2019 gezählt. Günther Lierhammer, Leiter der LPI Gotha, vermutet eine deutlich höhere Dunkelziffer, denn viele Betrugsopfer melden die Tat aus Scham nicht. „Doch reingelegt worden zu sein ist lange nicht so peinlich, wie sich nicht zu offenbaren“, sagt er und bittet darum, jeden Trickbetrug zu melden. Selbst wenn die Täter nicht erfolgreich waren, helfen Hinweise der Betroffenen, Tatmuster zu erkennen, die schließlich zum Schuldigen führen können. Mit psychologischen Tricks unter Druck gesetzt Die Spur führt nicht selten ins Ausland. In Callcentern sitzen die Telefonbetrüger – „geschulte Mitarbeiter“, erklärt Günther Lierhammer, die sich systematisch Personen mit älter klingenden Vornamen heraussuchen und sie schließlich mit psychologischen Tricks derart unter Druck setzen, dass die Angerufenen keinen Ausweg sehen. Die Anrufer, von den Polizisten „Keiler“ genannt, sprechen akzentfrei und drängen ihre Opfer oft mit tränenerstickter Stimme, Geld zu überweisen oder es abzuheben, um es dann „einem Freund“ mitzugeben, der die Summe abholen soll. Callcenter, Gewinnspiel, falsche Polizisten – die Maschen sind vielfältig Doch nicht nur Senioren fallen auf die Betrugsmaschen herein. Die Opfer seien im Alter von 30 bis 98, sagt Lierhammer. Bei jüngeren Betroffenen wird Geld durch den sogenannten Microsoft-Callcenter-Betrug erbeutet, bei dem ein vermeintlicher Mitarbeiter des Softwareunternehmens anruft und gegen Geld einen Virus auf dem Computer entfernen will. Beliebt ist auch der Gewinn, der nur gegen eine Überweisung ausgezahlt werden kann. Besonders ärgerlich ist für die Beamten jedoch „der falsche Polizist“, der am Telefon vor Einbrüchen warnt und die Angerufenen drängt, Bargeld und Wertsachen außerhalb der Wohnung zu deponieren, von wo aus sie mitgenommen werden. „Diese Täter missbrauchen das Vertrauen, das die Menschen in Polizisten setzen“, sagt Günther Lierhammer. Das tun sie unter anderem auch mit unterdrückten und gefälschten Rufnummern, die suggerieren, dass der Anruf aus der Gegend kommt. Organisiertes Verbrechen am Telefon Die Täter schließlich zu finden, sei im Fall des Telefonbetrugs schwierig. Ältere Geschädigte seien oft so überrumpelt, dass sie keine Aussage zu den Tätern machen können. Jedoch wird im Bereich der LPI Gotha von organisiertem Verbrechen ausgegangen. Erst kürzlich sei in Niedersachsen eine türkische Großfamilie aufgeflogen, die Geld und Wertgegenstände im Wert von 3,2 Millionen Euro erbeutet hatte. Die LPI Gotha konnte bisher noch keinen der Täter aufspüren, die für die Betrugsfälle in Westthüringen verantwortlich sind. Dabei sei die Zahl der Fälle in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Um Trickbetrug vorzubeugen, informiert die Polizei in Broschüren und im Internet auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug. Opfer melden sich unter der Notrufnummer 110 oder unter Telefon: 03621/78 14 24.