Rat und Seelsorge am Telefon

In den Tagen des zwangsweisen Abstandhaltens zu anderen Menschen besteht auch abseits der Fragen rund um den Gesundheitsschutz erheblicher Kommunikationsbedarf unter der Bevölkerung. Dafür hat der Landkreis Gotha in Kooperation mit freien Trägern und der Kirche telefonische Anlaufpunkte eingerichtet. Für die allgemeine Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung stehen die Diakonie und die Sunshinehouse gGmbH im Auftrag des Landkreises Gotha bereit. Die Beratungsstellen sind – auch außerhalb der Coronakrise – unter Telefon: 03621/305840 beziehungsweise Telefon: 03621/219622 erreichbar.

Da derzeit auch Kirchen und Gebetsräume für gemeinsame Andachten geschlossen bleiben müssen, bietet auf Anregung des Landrates Onno Eckert (SPD) der Kirchenkreis Gotha unter Federführung des Superintendenten Friedemann Witting wochentags von 9 bis 17 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot mit seelsorgerisch-theologischem Schwerpunkt unter Telefon: 03621/214987 an. Der kostenfreie Service beginnt am Freitag, 27. März. Landrat Eckert dankt den Beteiligten für deren Bereitschaft. „Es ist ein gutes Signal für unsere Gesellschaft, das man an ganz vielen Stellen wahrnehmen kann: Den Menschen sind ihre Nächsten nicht egal, sie wollen solidarisch zusammenstehen. Unser Sozialgefüge funktioniert doch offensichtlich besser, als manches Mal behauptet wird“, so Eckert.