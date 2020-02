Reichlich Besucher bei Festen in Waltershausen

Die Stadt Waltershausen zieht mit ihren Festen und Schloss Tenneberg reichlich Besucher an. Dies geht aus einer Statistik hervor, die aus dem Personal- und Kulturamt in den Bericht des Bürgermeisters Michael Brychcy (CDU) an den Stadtrat eingeflossen ist. An der Spitze steht das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Stadtfest im Sommer. Es fand 2019 vom 21. Juni bis zum 23. Juni auf und rundum den Markt statt und hatte laut Schätzung 10.000 bis 15.000 Besucher. Dem folgen der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit gut 2000 Besuchern, die Bergbühne Fischbach mit einem Konzert am 8. September und 1011 Zuhörern und die Burgweihnacht am 4. Dezember auf Schloss Tenneberg mit rund 800 Besuchern. Über das Jahr haben 5659 Gäste das Schloss besucht. Das sind 497 Gäste weniger als im Vorjahr. Das Mittelalterfest im Rahmen der 810-Jahr-Feier der Stadt Waltershausen auf dem Schloss ist nicht mit in die Statistik integriert. Die Zahl der Schlossführungen ist im wesentlichen gleich geblieben. Es gab 30 kleine und 22 große Führungen 2019. Für dieses Jahr gebe es bereits wieder viele Voranmeldungen. Konzertreihen im Schloss wurden fortgesetzt und fanden Anklang. Der erste Weihnachtsmarkt auf dem Schloss war eine Neuheit. Es kamen 750 Besucher. Ebenso waren Laternenführung mit jeweils 20 Gästen ausgebucht. Im Sommer 2020 sollen Mitternachtsführungen angeboten werden.