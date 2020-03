Fröttstädt. Auf der Islandpferde-Domäne in Fröttstädt sagen Feriengäste reihenweise ab. Internet-Auftritt soll Durststrecke überbrücken.

Reitunterricht in der Not per Videoclip aus Fröttstädt

Not macht erfinderisch. Und in Not geraten ist Sabine Herschel-Rothe mit ihrem Islandpferde-Reiterhof. Wegen der Corona-Krise bleiben die Reitschüler weg. Ihre Pension ist verwaist. Es ist absehbar, dass in den Osterferien keine Besucher kommen.

Mit einer Online-Reitschule hofft die Fröttstädterin, die Durststrecke halbwegs überbrücken zu können – vorausgesetzt, das öffentliche Leben kommt nicht über Monate zum Erliegen. Reiterhof-Betreiberin Sabine Herschel-Rothe Foto: Wieland Fischer Zum Glück kann Sabine Herschel-Rothe auf Bike Dolling (18) aus Niedersachsen und Chiara de Graaff (17) aus Nordhessen bauen. Sie absolvieren auf dem Reiterhof ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Sie haben am Mittwoch bis tief in die Nacht gesessen und Videos vom Reitunterricht mit den Islandpferden von Fröttstädt zusammengestellt. Die Idee dazu ist unter Reiterhof-Betreibern entstanden, die zwar deutschlandweit verstreut sind, aber über eine Whatsapp-Gruppe Kontakt halten. Deren Reitschüler sollen per Videoclip Anleitungen zum richtigen Umgang mit Pferden und Reiten erhalten. An der Koppel der Domäne in Fröttstädt satteln Bike und Chiara dazu Sokkadis („Die Bestrumpfte“) und führen das mit dem ponyähnlichen Islandpferd auf dem Reitplatz vor. Theoretische Anleitungen untersetzen die praktischen Vorführungen für Anfänger, Halbfortgeschrittene, Fortgeschrittene und sogenannte Einsteller. Per Internet den Kontakt zuden Kunden halten Die Videos werden auf die interne Webseite „Jimdo“ gestellt. „Das wäre auch für andere Pferdehöfe eine Möglichkeit, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben und den Reitstall halten zu können“, findet Sabine Herschel-Rothe. Es mache aber viel mehr Arbeit, als eine Reitstunde zu geben. Auslauf garantiert: Die Islandpferde können im Offenstall mit angrenzender Koppel selbst ins Freie. Foto: Wieland Fischer Claudia Gerlach lässt am Donnerstagmorgen ihre Isländer-Stute „Frysta“ an der Longe auf dem Reitplatz am Ortsrand von Fröttstädt traben. „Gerade Pferde müssen bewegt werden“, sagt sie. Es sei für sie nicht auszudenken, wenn sie nicht mehr zu ihren Pferden könnte. Eins brauche jeden Tag Medikamente. Laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung soll der Zugang zu den Pferden trotz Corona bestehen bleiben, sagt Sabine Herschel-Rothe. Bisher habe der Tagesablauf auf dem Reiterhof noch nicht unter den Beschränkungen zu leiden. Die Arbeit ist die gleiche geblieben, sagt Bike Dolling. Das heißt: Pferde versorgen, putzen, Stall reinigen. Nur beim Ausritt kommt der Drei-Frau-Betrieb an Grenzen. Trotz Offenstall wolle 28 Pferde bewegt werden. Drei weitere Pferde kommen jetzt zur Aufzucht hinzu. „Ich hoffe, so die Kosten ein Stück weit minimieren zu können“, sagt Herschel-Rothe. Mit einem Schlag rückt das Finanzielle in den Vordergrund. Laufende Kosten müssen beglichen werden. Das Schlimmste sei nicht mal der wegfallende tägliche Reitbetrieb, sondern der Ausfall der Reiterferien mit im Schnitt 18 bis 20 Kindern oder mehreren Familien. Das seien locker 50.000 Euro Einnahmen, die verloren gehen. Bei Stornierungen müsste sie das zurückzahlen. „Aber ich kann es nicht“, sagt Sabine Herschel-Rothe. Die Pension im Dorf sei für April und Mai komplett ausgebucht gewesen. Nun kommen die Gäste nicht. Vergangene Wochen gingen die ersten Streichungen ein. „Ich verliere damit wahrscheinlich ganz viele Kunden.“ Die Fröttstädterin sieht die Existenz ihres Reiterhofes, den sie 2007 aufgebaut hat, bedroht. Claudia Gerlach führt ihr Einsteller-Pferd „Fyrsta“ an der Longe. Foto: Wieland Fischer Zum Glück habe ihre Bank angekündigt, eine Stundung der Rückzahlung des Kredits für das kommende halbe Jahr einzuräumen. Auch zinslose Überbrückungskredite seien in Aussicht gestellt worden. Aber bleiben auch in den Sommerferien die Gäste aus, befürchtet sie das Aus. Als Kleinstunternehmen könne sie nicht auf Rücklagen bauen. Das fließe alles in den Betrieb. Eigentlich sollte in diesem Frühjahr ein weiterer Stall gebaut werden. Aber im Moment ist daran nicht zu denken.