Rekordhaushalt für Georgenthal beschlossen

Georgenthal. Die Landgemeinde hat einen niedrigen Schuldenstand. Am Jahresende sollen es rund 120 Euro pro Einwohner sein.

In einer Sondersitzung beschloss der Gemeinderat der Landgemeinde Georgenthal Donnerstagabend den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig. Er umfasst ein Volumen von insgesamt fast 19 Millionen Euro und ist damit der größte, den die Landgemeinde je hatte.

Für Investitionen sind in der Haushaltssatzung rund vier Millionen Euro vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Vielmehr sollen die Schulden zum Jahresende auf 880.000 Euro sinken. Das wären knapp 120 Euro pro Einwohner, derzeit sind es 168 Euro, was ebenfalls ein vergleichsweise niedriger Wert ist.

In der Rücklage waren zum Jahresende 2022 5,2 Millionen Euro, so Bürgermeister Florian Hofmann (CDU). Mit 600.000 Euro ist einer der größten Posten der Ausbau der Straße des Friedens/Straße der Einheit in Catterfeld (wir berichteten). Eine halbe Million Euro soll in ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuerwehr fließen. Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sind weitere 210.000 Euro für Geräte und Maschinen vorgesehen.

Für 10.000 Euro soll beispielsweise der Spielplatz in Schönau v.d. Walde erweitert werden, die gleiche Summe ist für die Erneuerung der Heizung in der Kindertagesstätte Georgenthal vorgesehen.