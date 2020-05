Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rentner nach Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Alkoholisierter E-Scooter- Fahrer schwer verletzt

Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten in der Neudietendorfer Siedlung. Ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte, verletzte sich schwer und verlor kurz das Bewusstsein.

Die Unfallermittlungen ergaben, dass der Mann Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Inwieweit die Alkoholisierung Ursache des Unfalls war, wird noch ermittelt. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die Gothaer Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter-Fahrer die gleichen Promillegrenzen wie bei Kraftfahrzeugen gelten. Die wichtigsten Regeln und Hinweise lesen Sie hier :

Graffiti-Schmierer gestellt

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Person am Gothaer Bahnhofes kontrolliert. Die Person hatte eine benutzte Farbspraydose mit, welche kurz zuvor benutzt wurde. Dem 17-jährigen Täter konnten neun Graffitis mit politischer Gesinnung in Gotha zugeordnet werden. Der Täter muss sich nun wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten.

Serieneinbrüche in Garagen

Im Zeitraum von Samstag, 9. Mai, bis Samstag, 16. Mai, wurden mehrere Garagen an einem Garagenkomplex in der Von-Zach-Straße in Gotha aufgebrochen. An allen Garagen wurde Sachschaden verursacht. Aus einer betroffenen Garage kam es zur Entwendung von hochwertigem Beutegut. Unter anderem wurden ein Fahrrad der Marke Scott, zwei hochwertige Angelruten, ein Schlafsack der Marke „Anaconda“ und diverses Werkzeug entwendet.

Die Polizei Gotha sicherte vor Ort Spuren. Zur weiteren Aufklärung des Einbruchs und zur Ergreifung des Täters sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch zur Tatzeit geben können. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0110092/2020 unter der Telefonnummer 03621 - 781124 entgegengenommen.

Drogenfahrten aufgedeckt

Samstagabend gegen 21.45 Uhr wurde auf der B 4 in Höhe Hörselgau eine 34-jährige VW-Fahrerin kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein 33-jähriger VW-Fahrer in Dachwig einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. In beiden Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

