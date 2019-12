Retter feiern Party

Auch Menschen, die sonst unter Sondersignal und Blaulicht zu eiligen Einsätzen fahren, sollen einmal unter ihresgleichen feiern können – und es sollen sich jene persönlich kennen lernen, die im Ernstfall zusammenarbeiten. So der Grundgedanke der ersten Blaulicht-Party am Freitagabend im Pub The Londoner und auf Oscars Schlachthof-Bühne. Organisiert hat die Veranstaltung der Verein „ReTTop“, der offiziell Verein zur Förderung und Unterstützung der Qualität des Rettungsdienstes im Landkreis Gotha heißt.

Chris Zabel und Peter Zimmermann vom „ReTTop“-Verein verkaufen "Blaulichtwasser", einen Likör in Spritzen. Foto: Peter Riecke

Eingeladen waren Angehörige der Polizei, der freiwilligen und der Berufsfeuerwehr, des Technischen Hilfswerkes, der Rettungswachen und Notdienste der Krankenhäuser, der psychosozialen Notfallversorgung und des Katastrophenschutzes wie auch Mitarbeiter der Rettungsleitstelle, die oft in ihrer Freizeit noch zusätzlich in freiwilligen Feuerwehren aktiv sind.

Der „ReTTop“-Verein organisiert seit Jahren Fortbildungen und praktische Übungen. Die Veranstaltung unterstützen Thomas Schmolke vom Rettungsdienst Schmolke, die Kreistags- und die Stadtratsfraktion der SPD und ein privater Spender.