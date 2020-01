Rückkehr der Gothaer Gemälde sorgt für große Emotionen

„Sie sind zurück“ – unter diesem Motto waren für sieben Tage fünf alte Meister aus den Gothaer Kunstsammlungen im Herzoglichen Museum zu sehen, die fast 40 Jahre als verschollen galten. 4667 Besucher haben sie sich laut Marco Karthe, Pressesprecher der Stiftung Schloss Friedenstein, angeschaut.

Internationales Interesse an Gothaer Gemälden

Am Montag wurden die Gemälde wieder von den Wänden im blauen Salon genommen, denn die „Heilige Katharina“ von Hans Holbein d. Ä. (um 1510), die „Landstraße mit Bauernwagen und Kühen“ von Jan Brueghel d. Ä. (um 1610), das „Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut und Handschuhen“ von Frans Hals (um 1535), das „Selbstbildnis mit Sonnenblume eines unbekannten Künstlers“ nach Anthonis van Dyck (nach 1633) und das „Bildnis eines alten Mannes“ von Ferdinand Bol (nach 1632) sollen nun erst einmal restauriert werden. Ein Restaurierungskonzept wird derzeit erarbeitet, die Planungen für die Sonderausstellung haben bereits begonnen. Um Spenden für die Restaurierung und neue Rahmen wird weiterhin gebeten.

Die Sonderschau ist auf großes Interesse gestoßen. Eine Pressekonferenz zum Auftakt am 20. Januar sorgte für so viel mediale Aufmerksamkeit, „wie sie Gotha wohl noch nie bekommen hat“, schätzte Knut Kreuch (SPD), der Oberbürgermeister der Stadt, ein. So wurde über die Rückkehr der Bilder und die kurzfristig organisierte Ausstellung deutschlandweit und sogar international berichtet.

Beeindruckte Besucher lassen Emotionen freien Lauf

Die Stiftung Schloss Friedenstein hatte wegen des großen Besucherinteresses die Öffnungszeit des Museums von Freitag bis Sonntag extra noch einmal verlängert. Auch viele Gothaer kamen, um sich die Bilder anzuschauen, deren Raub bis heute nicht aufgeklärt ist, was in der Stadt immer ein Gesprächsthema blieb.

Und so zeigen auch Ausschnitte aus dem Gästebuch, wie viele Emotionen mit dieser Rückkehr verbunden sind. „Unsere Bilder sind wieder da!“, heißt es, oder: „Es ist sehr beeindruckend, wenn aus schwarz-weiß wieder bunt wird.“ Denn von den verschollenen Gemälden existierten nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen. „Beeindruckend! Faszinierend! Danke!“, schrieb ein anderer Gast.

Das Wunder von Gotha

„Großer Dank und Anerkennung an alle Zurückholer/innen“ wurde ausgesprochen, speziell auch für den Gothaer Oberbürgermeister: „Danke, Knut!“ oder „Ein herzliches Dankeschön an den Herrn OB Knut Kreuch für das ‚Wunder von Gotha‘“ heißt es da. „‚Das Wunder von Gotha‘ – es ist fantastisch, es zu sehen, in solch wundervollen Räumen noch dazu. Wir haben es nicht bereut, uns die Gemälde anzusehen. Es ist sonst nicht nachvollziehbar. Gotha hat es verdient, sagen wir aus Weimar“, schrieben andere Besucher.

Marco Karthe sagt, dass die Emotionen in dieser außergewöhnlichen Woche in jeder Ecke des Herzoglichen Museums zu spüren gewesen seien. An der Museumskasse, wo sich die Konversation normalerweise auf „zwei Erwachsene – bitte – danke“ beschränkt, seien Zeitungsschnipsel von vor 40 Jahren ausgepackt und den Mitarbeitern gezeigt worden.

Sprachlos, fassungslos, andächtig

Die Erinnerungen an den Raub wurden vielfach geteilt. „Viele sind gekommen, um zu begreifen und um sich zu vergewissern, dass das, was die Medien im ganzen Land berichten, auch wirklich stimmt. Sprachlos, fassungslos und andächtig habe ich Menschen vor den Gemälden stehen gesehen – gerührt, hier und da mit Tränchen in den Augenwinkeln“, so Marco Karthe.

In der Nacht zum 14. Dezember 1979 aus dem Schlossmuseum Gotha gestohlen, blieben die Kunstwerke Jahrzehnte verschwunden. Bis sie im Juli 2018 über einen Anwalt anonym dem damaligen Stiftungsratsvorsitzenden und Oberbürgermeister von Gotha, Knut Kreuch (SPD), zum Kauf angeboten wurden. Äußerst diskret führte Kreuch seitdem mit finanzieller und fachlicher Unterstützung der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung und einer Juristin Verhandlungen zur Rückführung, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Es floss kein Geld für die Rückgabe.

Die Gothaer und alle anderen müssen nicht so lange wie zuletzt auf diese fünf alten Meister verzichten. Bereits nächstes Jahr sollen sie – dann restauriert – Mittelpunkt einer Sonderschau über zurückgekehrte Kunst werden.