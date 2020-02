Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruhestörer greifen auf einmal Polizei an - Dreiste Diebe unterwegs

Ruhestörer greifen Polizei an

Wegen ruhestörendem Lärm rückten Polizisten am Samstagnachmittag in die Juri-Gagarin-Straße in Gotha an. Mehrere Anrufe besorgter Bürger gingen zuvor bei der Polizei ein.

Die Einsicht, die laut abgespielte Musik aus einer der Wohnungen leiser zu drehen, war laut Polizei bei den beiden Bewohnern nicht vorhanden. Stattdessen griffen der 28-Jährige und 25-Jährige unvermittelt die Polizeibeamten an und leisteten gemeinsam Widerstand gegen die Beamten. Die erheblich alkoholisierten und unter Drogen stehenden Täter mussten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde niemand. Die beiden Täter sind der Polizei nicht unbekannt. In der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei Gotha ermittelt dazu.

Dreiste Diebe

Unbekannte Täter brachen in Gotha in der Kindleber Straße gleich zweimal ein. Erst in der Nacht auf Freitag und nochmal in der darauffolgenden Nacht. Dabei wurden die Kellerabteile gewaltsam geöffnet und unter anderem mehrere Fahrräder und Werkzeuge entwendet. Es entstand leichter Sachschaden, das Beutegut wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621-781124 Bezug: 0039653

Einbrecher identifiziert

Ein Wohnungseinbruch ereignete sich am Samstag im Stadtteil Gotha-West. Ein der Polizei bekannter, 26-jähriger Täter drang in eine Wohnung ein, beschädigte dort drei Türen und nahm diverse Elektronikgeräte und Bargeld mit. An den Türen entstand Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Polizei ermittelt weiter.

Sichtschutzhecke brennt

Unsachgemäßer Umgang mit Feuer eines 33-Jährigen löste einen Heckenbrand am Samstagabend in Gräfenhain aus. Durch den starken Wind entstand Funkenflug, der den Brand weiter anfachte. Die Feuerwehr brachte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Wohngebäude oder Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. An der Sichtschutzhecke entstand Sachschaden von ca. 400,- Euro.

