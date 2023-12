Schlittenhunde-WM und FKK-Galatanzabend im Kreis Gotha

Kreis Gotha Ausgehtipps für das zweite Adventswochenende im Kreis Gotha: Schlittenhunde rennen um die Wette. Karnevalisten richten Tanzabend aus.

Neben neuen Adventsmärkten verheißen am kommenden Wochenende im Landkreis Gotha wieder etliche Veranstaltungen Kurzweil und Unterhaltung. Dabei gibt es zwei Höhepunkte ganz unterschiedlicher Art: in Mühlberg die Schlittenhunde-Weltmeisterschaft, in Finsterbergen der Galatanzabend des FKK.

Die Schlittenhunde-WM wird am Freitag, 19 Uhr, auf Mühlbergs Marktplatz eröffnet. Am Samstag, 8. Dezember, starten von 8 bis 16 Uhr die ersten Rennläufe auf Gut Ringhofen. Der zweite Rennlauf wird Sonntag, 10 Dezember, ab 8 Uhr fortgesetzt. 16 Uhr stehen Staffelrennen auf dem Programm und 17 Uhr die Siegerehrungen.

Der Galatanzabend des Finsterberger Karneval-Klubs in der Adventszeit ist gute Tradition in der 50-jährigen Geschichte des FKK. Im festlich herausgeputzten Linde-Saal spielt zur Réunion ein Johann-Strauß-Orchester auf, bestehend aus Musikern der Philharmonie Gotha-Eisenach.

Seit Jahrzehnten bietet der FKK-Ball Gelegenheit, sich herauszuputzen und in schöne Garderobe zu hüllen. Diese sowie eine festliche Frisur und ein schwungvolles Tanzbein sehe die aus Gästen zusammengesetzte Jury gerne bei der traditionellen Krönung der Ballkönigin, gibt Vereinssprecherin Liane Heft der Damenwelt mit auf den Weg. Im vergangenen Jahr war Annalena Faulstich aus Bad Tabarz zur Ballkönigin gekürt worden. Ab 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht’s los. Der Eintrittspreis beträgt 35 Euro. Kartenbestellungen sind unter www.fkk-finsterbergen.de und telefonisch unter Tel.: 0162 6676943 möglich, Restkarten sind an der Abendkasse noch erhältlich.

Eine Schlittenhunde-WM, voraussichtlich ohne Schnee, wird am Wochenende in Mühlberg auf Gut Ringhofen ausgetragen. Foto: Alexander Volkmann

Bereits Donnerstag, 7. Dezember, erklingen in Vorraum der Sparkasse Friedrichroda „Lieder, die die Oma schon gesungen hat“. Es spielt das Akkordeonensemble „Druckluft“. 16 Uhr geht es los. Die Musiker werden noch zwei weitere Auftritte haben: Dienstag, 19. Dezember, 16 Uhr, zum „Lebendigen Adventskalender“ in der Hauptfiliale Gotha und Mittwoch, 21. Dezember, 16 Uhr, nochmals in der Filiale in Friedrichroda.

Akkordeonensemble „Druckluft“ gibt Konzerte in Friedrichroda

Vor ausverkauftem Publikum spielt Samstag ab 18 Uhr die Band „Eagle and the Men“ in der Marienglashöhle Friedrichroda.

Am Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr, singt zum Adventskonzert die Sängervereinigung Harmonie in der Dreifaltigkeitskirche in Finsterbergen.

Im Altenberger Johannisbergmuseum beginnt am zweiten Adventssonntag 14 Uhr der vorweihnachtliche Nachmittag des Vereins für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld. Zu diesem Museumsnachmittag werden heimatliche Fotos und Filme gezeigt, die an schneesichere Zeiten erinnern sollen, kündigt Sabine Marx an.

Die Kantorei Ohrdruf gestaltet eine Adventsmusik am zweiten Adventssonntag ab 18 Uhr in der Trinitatiskirche Ohrdruf. Die Sängerschar wird bekannte Adventslieder zu Gehör bringen, aber auch „Hoch tut euch auf, die Tore der Welt“ von Christoph Willibald Gluck sowie das „Tolite hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens . Die musikalische Leitung und das Orgelspiel übernimmt in diesem Jahr Kantor Tom Anschütz aus Waltershausen/Friedrichroda. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Kantorei Ohrdruf singt zur Adventsmusik in Trinitatiskirche

Eine musikalische Reise quer durch alle Genres erwartet das Publikum am Samstag zum Adventskonzert der Kreismusikschule „Louis Spohr“. Für die Musikschüler gehört das Konzert zu den Höhepunkten des Jahres. Sie spielen und singen solo oder sind Teil von Streicher- und Blockflötenensembles, des Jugendorchesters, eines Projekt-Chores, des Gitarren-Trios oder Klarinettenquartetts. Karten für das Konzert am 9. Dezember um 15 Uhr im Kulturhaus Gotha gibt es im Ticket-Shop Thüringen (Preis 10 Euro, ermäßigt 6 Euro) oder in der Gothaer Tourist-Information.

Der in Gotha geborene Organist Martin Stephan gibt am Sonntag in Seebergen ein Orgelkonzert. Foto: MartinStephna / Petra Mänz

Am Sonntag um 17 Uhr beginnt bei Kerzenschein in der Georgkirche Seebergen ein Orgelkonzert mit dem Organisten Martin Stephan (Roßleben-Wiehe). Der Eintritt beträgt acht Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Mit Glühwein und Imbiss erklingen weihnachtliche Weisen, interpretiert von dem renommierten Organisten. Der in Gotha geborene Martin Stephan war als Thomaner schon von Kindesbeinen an mit der Musik fest verbunden.

Und es gibt am Wochenende wieder eine Rassegeflügelschau zu sehen, diesmal in der GutsMuths-Gedächtnisturnhalle Schnepfenthal. Am Samstag und am Sonntag. In einer Gemeinschaftsschau des Rassegeflügelzuchtvereins Wahlwinkel und des Kleintierzuchtvereins Schnepfenthal werden 120 Enten, Hühner und Tauben präsentiert. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr.