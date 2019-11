Die Freunde von Schloss Reinhardsbrunn aus Friedrichroda und Umgebung suchen Unterstützer. Diese sollen dabei helfen, dass sie bei einer absehbaren Sicherung des Kulturdenkmals mehr Mitsprache bei der Suche nach einer künftigen Nutzung erhalten.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Schloss und Park Reinhardsbrunn hat einstimmig beschlossen, ein Kuratorium zu gründen. Als Fürsprecher könnten Helmut-Eberhard Paulus (langjähriger Leiter der Thüringer Schlösserstiftung) oder Landesdenkmalpflegerin Sabine Ortmann, die in Ruhestand gehe, hochkarätigen Sachverstand einbringen, sagen Vereinsvorsitzender Christoph von Berg und sein Stellvertreter, Christfried Boelter.

Die Schlosskirche von Reinhardsbrunn verfällt zusehends. Foto: Archiv-Foto: Wieland Fischer

An der vom Land Thüringen erwirkten Enteignung werden die zwei Grundschuld-Gläubiger schwerlich noch rütteln können, sagt Anwalt von Berg am Montagabend zur Mitgliederversammlung im „Salt and Pepper“ (ehemalige Forstklause) vor etwa 40 Anwesenden. Im Verfahren wehren sich Vater und Sohn Harcenko dagegen, dass mit der Enteignung Grundpfandrechte erlöschen. Laut Gericht geht es um eine Grundschuld in Höhe von rund 9,2 Millionen Euro. Die Baulandkammer des Meininger Gerichts will am 11. Dezember ihre Entscheidung dazu verkünden.

Nachdem die Bob Consult GmbH, deren Eigentümer ein Russe ist, seine Ansprüche zurückgezogen hatte, machen nun zwei weitere Russen, sogenannte Grundpfandrechte geltend, beschreibt von Berg das Prozedere. Jeder wisse, dass das Geld nichts mit Reinhardbrunn zu tun habe. Es sei auch keine Bank daran beteiligt. Das sei einfach „unter russischen Freunden“ ins Grundbuch eingetragen worden, sagt von Berg über die Hintergrundgeschäfte.

Bei einer Enteignung gingen die Kläger leer aus. Es sei aber zu befürchten, dass sie erneut Widerspruch gegen die Entscheidung des Landgerichts einlegen werden. Berg: „Das ist ein Notnagel, um das Verfahren zu verlängern. Die Gegenseite will versuchen, auf irgendeine Weise an Geld zu kommen.“

Das Land werde sich darauf nicht einlassen, sondern das Verfahren bis zum Ende durchziehen, ist der Anwalt überzeugt. Es könne durchaus sein, dass der Freistaat nächstes Jahr Eigentümer des Schlosses werde. Das soll mit einem Volksfest gefeiert werden, kündigt Berg an. Ursprünglich war das schon für diesen Sommer geplant.

Mit Übernahme von Reinhardsbrunn durch das Land müsse der 2011 gegründete Förderverein seine Ziele neu definieren. Es müsse bundesweit bekannt werden, dass es das zweitwichtigste Schloss in Thüringen sei, sagt der Fördervereinsvorsitzende.

Nicht so schön sei, dass die Friedrichrodaer bei der innerministeriellen Gesprächsrunde über eine künftige Nutzung von Schloss Reinhardsbrunn nicht eingebunden seien. „Ich habe den Eindruck, da denken sich einige Leute etwas aus. Ohne Friedrichroda geht es nicht. Das Schloss gehört nach Friedrichroda“, verdeutlicht von Berg. Das habe er Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) klipp und klar gesagt. Ein Kuratorium könne bundesweiten Sachverstand für eine Konzeption und künftigen Nutzung einbringen und den Friedrichrodaern dabei Gehör verschaffen.