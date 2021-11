Schönster Schmuck wird in Pferdingsleben gesucht

Pferdingsleben. Preise für die eindrucksvollste Advents-Gestaltung.

Die Corona-Pandemie verhindert Weihnachtsfeiern und Adventsmärkte – „aber an mich wurde die gute Idee herangetragen, doch die am schönsten weihnachtlich dekorierten Häuser, Vorgärten oder Fenster in unserer Gemeinde zu prämieren“, sagt Bürgermeisterin Sandra Kamm (parteilos). Diesen Vorschlag habe sie mit dem Gemeinderat aufgegriffen. Die drei schönsten Dekorationen sollen bestimmt werden und einen Preis erhalten, kündigt Kamm an.